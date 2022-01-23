"Медиа Психология" от члена Российского Философского Общества
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Упражнения для Юмора
№1 Хитовый продукт Более 2000 учеников
Онлайн Разминка
Индивидуальные Занятия
Репетитор по Публичным Выступлениям
Написать
Reels топовых форматов
Standup Курсы
4 важных теоретических темы для профессионалов Standup, начинающих и им сочувствующих
Курсы Standup
Сделаю тебе YouTube канал
концепция, сценарий, монтаж
Деловой Этикет
правила и приёмы ведения переговоров
Курсы Делового Общения
Курсы Сценаристов и Режиссеров
Дельные советы по созданию структуры фильма
Сценарные Курсы
Курсы Креативности
Как создавать новое и разблокировать бесконечную силу фантазии
Курс по Креативности
Эмоциональный Интеллект
Эмоции как инструмент общения
Курсы по Интеллекту
Кинетический Имидж
Разбор языка тела знаменитостей
Курсы по Невербальному Общению
Курсы Флирта
Общение и Трюки
Курсы Флирта
Как проходить Кастинги
Курсы для Артистов
Курс Как Попасть на ТВ
Выведу на сцену
7 учеников - 7 больших сольных Standupов
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Вопросы и Ответы
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