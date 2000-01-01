Click to order
Моя корзина
Total: 
Ваше Имя
Ваш Email
Контактный телефон
Промокод
+7 916 811 21 35
01yartsev@gmail.com
Раушская набережная, 4
м.Новокузнецкая, Москва
Майская Радость -10% только сегодня
Воспользуйся промокодом MAY22

Начни online курс
"Стендап. Вот как разрывать Открытый Микрофон с Первого Раза"

Самый полный стендап онлайн-курс: шаг за шагом, день за днем, видео за видео последовательно и четко о том, как найти свою тему, как мотивировать себя, как улучшать шутки и как не наломать дров.
Цифры
Без воды. Это не вебинары, а ответы на конкретные вопросы возникающие при создании творческого контента у авторов.
6 недель обучения
Более 10 часов видео
5 часов Обратной Связи
Задать вопрос
Close
Связаться с автором
Telegram
WhatsApp
Viber
VK
Messenger
Skype
Skype
Mail
Начать
для клиентов
Все возможности Академии Комедии
Для Корпоративных Заказчиков
Корпоративы, Мероприятия и Обучение Agile
Обучение Стендапу Онлайн
Научиться писать стендап может позволить себе каждый
Как анализировать Standup
Разбираем на части структуру шутки.
Как писать шутки?
Понимаем, что хотим сказать, а затем акцентируем, атакуем, высмеиваем.
Как справляться с волнением
Организуем репетиционный процесс и взламываем психологию.
Как артистично рассказывать
Устанавливаем контакт с аудиторией и... очаровываем.
Если вас интересует как выступать публично, как научиться шутить или как стать смешной и интересной/как стать смешным, то этот курс может заинтересовать вас. Введя элементы, про которые я рассказываю в ролике, вы прокачаете ваше ораторское мастерство и узнаете больше о том, как выступать перед публикой. Косвенно это может повлиять и на ваше знание о том, как заработать на юморе. Этот курс - надёжный проводник по 4 главным темам:
1. Что такое смешно для тебя и для твоих зрителей
2. Как делать из интересного смешное
3. Как использовать Миксы, Инверсии, Гиперболы, Буффонады и другие инструменты комедии, чтобы не быть одноообразным
4. Как подавать свой материал, чтобы было легко и дерзко

Начать Сейчас
Смотри видео
Если ты еще не знаком с обучением Алексея Ярцева, то можешь подписаться на ютуб канал и убедиться в полезности данного курса.
Почему этот курс для меня?
В чем выгода?
Ты экономишь годы ошибок, экспериментов и выступлений в тишину, используешь опыт (не только мой, но и сотни моих учеников со схожими проблемами) и развиваетешься в разы быстрее коллег по цеху.
Чем это лучше, чем другие курсы?
Курс создан человеком с техническим образованием (аспирантура МГТУ СТАНКИН). Все рассказано не в сумбурном театрально-эмоциональной манере, а четко, последовательно и по полочкам. В курсе описано и проиллюстрировано в 10 раз больше правил и приемов, чем в книгах о стендапе.
Кто ведёт курс?
С 2009 года Алексей Ярцев делает стендап. Первый, кто не постановочно залез на барную стойку в порыве ярости в своем стендапе "Никогда не женитесь".
Первый, кто сделал три разных сольника за три месяца в 2011ом.
Первый, кто смог разложить обучение стендапу на этапы и открыть школу в 2013ом.
Первый, чьи ученики прошли путь от знакомства с жанром до часовых сольных выступлений (Никита Макаров, Сергей Стогов, Максим Хабаров, Андрей Джелиев). Познакомься с его стилем изложения материала на ютуб канале.
В чем польза для жизни?
Этот курс изменит твой способ общения с миром в целом, ты станешь лучше понимать себя, видеть смешное вокруг, научишься гарантированно доносить мысли и находить единомышленников со сцены и в жизни.
Публичные выступления в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, да и в любых других городах все чаще становятся актуальным увлечением для современного человека, а потому ораторское искусство и ораторские курсы набирают популярность.
А вопросы как развить остроумие и как стать смешнее заботят все большее количество людей.
Поэтому я предлагаю вам подписаться на этот курс.

Смотри видео
Если ты еще не знаком с обучением Алексея Ярцева, то можешь подписаться на ютуб канал и убедиться в полезности данного курса.
Начать детальное обучение Стендапу
После оплаты в течение 24 часов тебе начнут приходить письма с видеоуроками и заданиями. Приготовь большую А4 тетрадь. Почему это так важно? Об этом уже в первом видео через несколько минут...
Оплатить всего 6900 ₽ и Начать
С обратной связью 24900 ₽
Креативность
Этот курс взрывает твою креативность. Открывает глаза на инструменты, которые ты сможешь применять при написании скетчей, стендапов, сценариев, сюжетов и историй.
Мотивация
Я, Ярцев Алексей, с 2006 года выступаю, а с 2013 года обучаю стендап комиков и знаю, какими советами можно преодолеть большинство терзающих нас препятствий на пути к успешным сольным выступлениям.
Структурные знания
Прежде, чем "бежать со всех ног к своей мечте" надо выбрать дорогу. Новичок еще даже не представляет себе сколько есть тупиков и подводных камней, а я покажу дорогу, так как сделал это для тысяч человек.
Для кого этот курс
Творческие и те, кто хотят ими стать
Ты популярный блогер, тренер и ведущий
Регулярно выступаешь на публике и должен насытить свои коммуникации с людьми юмором
Ты Стендап комик
Тебе нужно разобраться с тем, как устроен стендап на уровне более тщательном, чем в книгах Джуди Картер и Грега Дина
Писатели и сценаристы комедии
Тебе нужно поставить юмор себе на службу в профессиональных целях
Содержание курса
Каждый день ты получаешь видео и задание для закрепления навыка в своей
большой тетради.
1
Инверсия
2
Гипербола
3
Теглайн
4
Хак
5
Миксаут
6
Рефрен
7
Кому показывать свой материал
8
Как выбрать Камеди Бадди
9
"Мы не спрашиваем у них смешно ли это"
10
Ностальгия и неймдроппинг
11
Мозг и юмор
12
Почему важно писать в большой тетради
13
Как юмор делает нас умнее
14
Искренность в стендапе
15
Почему любой артист должен уметь делать Стендап
16
Что значит быть артистом
17
Эрудиция и интеллект
18
Пирамида юмора
19
Каламбуры
20
Парадокс
21
Подтекст
22
Что является шуткой, а что нет
23
Как рассказывать истории
24
Как вести диалог
25
Откуда берётся "туалетный юмор"
26
Как смеяться над собой
27
Секс и чувство юмора
28
Женский юмор
29
Как импровизировать со зрителем
30
Юмор для руководителей
31
Критика. Как к ней относиться
32
Три проблемы Стендап комиков
33
Сарказм и Ирония
34
Как начинать выступления
35
Как писать SetList
36
Активные глаголы
37
Как развивать актёрку
38
DeadPan подача
39
Как запоминать текст
40
Идиот в нормальном мире и нормальный в мире идиотов
41
Длительность выступления
42
Раскрепощенность
43
Откуда берется страх публичных выступлений
44
Курьёзы - главный друг и враг стендап комика
45
Как выбрать тему для стендапа
46
Предпосылка
47
Актаут
48
Атака и Грехи
49
Пять вопросов к самому себе
50
Переход в микс
51
Сеттинги
52
Как избежать "Вор ворует"
53
Резкие переходы
54
5 правил вординга Ярцева
55
Как коммуницировать со зрителем
56
4 главных темы в стендапе: актуал, детство, работа, отношения
57
Как написать шутку айсбрекер
58
Как найти свой образ на сцене
59
Как писать сольник
60
Как выстраивать отношения с публикой
Кроме этих тем, вы найдете ответы на вопросы как писать стендап, как писать шутки и как писать КВН.
К тому же курс по стендапу будет актуален тем, кого интересуют курсы ораторского мастерства, стендап кружок или курсы ораторское мастерства и даже такая тема, как знакомства с девушкой. Основная теория стендапа, которая необходима для четкого и фундаментального написания шуток собрана в этом онлайн курсе.
Окей я готов - что делать?
После оплаты ты начнешь получать письма с заданиями
Видеопримеры
Разбор и аналитика уже состоявшихся шуток из интернета и телешоу
Теория
Ты получишь понимание комедии на профессиональном уровне. От того, как работает мозг зрителя до того, как работает мозг автора во время сочинения шуток.
Раздаточные материалы
Стильная раздатка поможет тебе сфокусироваться на упражнениях, которые вырабатывают новый навык в тебе.
Примеры организации выступлений
Вдохновляющие и мотивирующие примеры пути от "обычный зритель" до "автор сольного стендап концерта".
Начать! 
Комик:
Привет, смотрю твои видео на канале, а хочу прям четко и по полочкам понимать как пишутся шутки. Есть у тебя описание, что такое смешно/не смешно, структура шуток и комедийные приемы последовательно?
Ярцев:
Стандартная история. Да, на канале все разрозненно и для тех из кого уже льется юмор. Детальное описание внутри этого профессионального курса по стендапу.
комик:
Окей, так там есть что-то, чего нет на канале?
Ярцев:
Да, именно. Там больше 10 часов уникальных видео, которые я записал специально для тех кто хочет шаг за шагом последовательно и четко освоить стендап комедию.
Начать детальное обучение Стендапу
После оплаты в течение 24 часов тебе начнут приходить письма с видеоуроками и заданиями. Приготовь большую А4 тетрадь. Почему это так важно? Об этом уже в первом видео через несколько минут...
Начать всего за 6900 ₽
С пакетом обратной связи всего за 24900р
Made on
Tilda