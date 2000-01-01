Если вас интересует как выступать публично, как научиться шутить или как стать смешной и интересной/как стать смешным, то этот курс может заинтересовать вас. Введя элементы, про которые я рассказываю в ролике, вы прокачаете ваше ораторское мастерство и узнаете больше о том, как выступать перед публикой. Косвенно это может повлиять и на ваше знание о том, как заработать на юморе. Этот курс - надёжный проводник по 4 главным темам:
1. Что такое смешно для тебя и для твоих зрителей
2. Как делать из интересного смешное
3. Как использовать Миксы, Инверсии, Гиперболы, Буффонады и другие инструменты комедии, чтобы не быть одноообразным
4. Как подавать свой материал, чтобы было легко и дерзко